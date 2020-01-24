Песков назвал причину задержки с помилованием Иссахар

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Процесс помилования президентом гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России, затормозился из-за ее нежелания просить о помиловании, объяснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что она не обращалась к главе государства с такой просьбой.

На вопрос, может ли израильтянка быть помилована, если об этом сама не попросит, Песков ответил: "А как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании?"

23 января омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Иссахар не стала писать такое ходатайство: "Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно".

Путин в тот же день в Израиле встретился с матерью осужденной - Яффой Иссахар - и заверил, что "все будет хорошо". Он отметил, что убедился, что Наама Иссахар - девушка "из очень хорошей, порядочной семьи". Он пообещал учесть это и просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху, когда будет принимать решение.

Нааму Иссахар приговорили в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение 10 граммов гашиша. Наркотики нашли у нее в рюкзаке, когда она сделала в Москве пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. Вину она отрицает и утверждает, что не покупала наркотики и не клала себе в рюкзак.

Защита израильтянки планирует обратиться в Кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Украинскую летчицу Надежду Савченко Путин помиловал по просьбе родственниц российских журналистов, погибших в Донбассе. Она отказывалась просить его о помиловании и не признавала вины.

Адвокат, член Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена считает, что Иссахар могут передать в Израиль, чтобы она отбывала наказание на родине. Тогда ей не потребуется писать ходатайство о помиловании, достаточно будет обращения Израиля в российский Минюст.