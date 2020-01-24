Китайские перевозчики приостановили полеты в Москву из Уханя

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китайские перевозчики уведомили о приостановке прямых рейсов в Москву из города Ухань, где произошла вспышка короновируса.

"Китайская сторона сообщила о закрытии аэропорта в Ухане и уведомила о временном прекращении полетов из аэропорта "Тяньхэ" в Москву", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Между тем, в Москве не вводили ограничений на полеты в КНР. "Никаких ограничений авиасообщения с КНР, в том числе с аэропортом "Тяньхэ" с российской стороны не вводилось", - сказал собеседник агентства.

Как следует из онлайн-табло аэропорта "Шереметьево", рейс CZ355 в пятницу, 24 января, не станет делать промежуточную посадку в уханьском аэропорту "Тяньхэ", а полетит напрямую из Гуанчжоу в Москву.

По данным Flightradar24, рейс выполняется по маршруту Гуанчжоу-Ухань. Однако в полете лайнер изменил курс на север и направляется напрямую в сторону Москвы. Пока время прибытия самолета в "Шереметьево" остается прежним: 19:25 по Москве. Ранее, 22 января, в "Шереметьево" из Уханя прибыл самолет той же авиакомпании. Затем с задержкой в 15 минут в Ухань вылетел самолет из Москвы.

Из Москвы в Ухань прямой рейс выполняет китайская компания China Southern. Далее после посадки в Ухани самолет летит в Гуанчжоу. Рейс выполняется из "Шереметьево" по средам, пятницам и воскресеньям.

Накануне, 23 января, штаб по профилактике и контролю эпидемии, расположенный в Ухани, сообщил об остановке работы с утра четверга автобусов, метро и паромов. Жителей призвали без особой необходимости не покидать город. Также введены временные ограничения на выезд в аэропорту и на железнодорожных станциях города.

В среду, 22 января, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что с российской стороны никаких ограничений на полеты в Ухань нет. Тем не менее, по его словам, не исключены переносы рейсов по инициативе китайской стороны. "Если авиаперевозчик физически не сможет выполнить рейс, например, в связи с закрытием аэропорта или введением запрета от местных властей, тогда возможны изменения в расписании. Информация должна быть доведена до пассажиров заранее", - сказал собеседник агентства.

Вспышка пневмонии в Ухане была зафиксирована в декабре 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае, по последним данным, превысило 800 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях. Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй, говорится в официальном бюллетене ведомства.

В пятницу стало известно, что власти Хубея закрыли в общей сложности 13 городов региона из-за ситуации с эпидемией.