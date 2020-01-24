"Аэрофлот" предложил сдать билеты на ближайшие рейсы в Китай

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" предложил своим пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай с датами перевозки в период с 24 января по 7 февраля.

Как говорится в заявлении компании, в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае перевозчик дает своим клиентам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям в/из КНР: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин.

Это предложение распространяется в рамках код-шеринга с китайскими партнерами "Аэрофлота" China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань).

Как уточняется, изменить дату вылета можно на любую другую до 29 февраля 2020 года. Оформить вынужденный возврат предлагается по месту приобретения билетов. Обе услуги будут бесплатны.

В Китае быстро распространяется новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Источником вспышки считается город Ухань. По последним данным, в стране подтверждено 882 случая заражения, 26 человек умерли, 35 вылечились.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай до тех пор, пока там не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Пир этом в Ростуризме заявили, что рекомендация Роспотребнадзора не освобождает туристов от штрафов за отказ от туров в Китай.