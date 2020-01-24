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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:06

"Аэрофлот" предложил сдать билеты на ближайшие рейсы в Китай

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" предложил своим пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай с датами перевозки в период с 24 января по 7 февраля.

Как говорится в заявлении компании, в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае перевозчик дает своим клиентам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям в/из КНР: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин.

Это предложение распространяется в рамках код-шеринга с китайскими партнерами "Аэрофлота" China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань).

Как уточняется, изменить дату вылета можно на любую другую до 29 февраля 2020 года. Оформить вынужденный возврат предлагается по месту приобретения билетов. Обе услуги будут бесплатны.

В Китае быстро распространяется новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Источником вспышки считается город Ухань. По последним данным, в стране подтверждено 882 случая заражения, 26 человек умерли, 35 вылечились.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай до тех пор, пока там не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Пир этом в Ростуризме заявили, что рекомендация Роспотребнадзора не освобождает туристов от штрафов за отказ от туров в Китай.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Аэрофлот

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