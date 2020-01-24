Китайцы купили сотни миллионов медицинских масок за несколько дней

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китайцы активно скупают медицинские маски в интернет-магазинах, всего за несколько дней продано уже несколько сотен миллионов таких изделий, сообщают в пятницу азиатские СМИ.

В частности, например, интернет-площадка JD.com с 19 по 22 января продала почти 130 млн масок, 310 тыс. бутылок с дезинфицирующими средствами и около 1 млн антисептиков для рук. На сайте Taobao.com в период с 21 по 22 января пользователи приобрели 80 млн масок.

В обеих компаниях пообещали не завышать цены на подобную медицинскую продукцию, а также продолжить доставлять эти товары во время праздничных дней по случаю Нового года по лунному календарю. Компания JD также объявила о безвозмездной передаче городу Ухань 1 млн масок и других медицинских товаров.

Ранее в пятницу стало известно, что в Гонконге за последние несколько дней резко подорожали маски. Цены на такую продукцию в некоторых аптеках специального административного района КНР увеличились в три раза. Желающие купить маски выстроились в длинные очереди. Местные власти разрешили продавать не более двух коробок масок в одни руки.

Днем ранее сообщалось, что в Петербурге в аптеках заканчивается запас медицинских масках, в некоторых аптеках они закончились. Это выяснил корреспондент "Интерфакса" после опроса провизоров. Они рассказали о повышенном спросе на эти медицинские изделия. "Закончились еще вчера. Все китайцы раскупили", - рассказали в одном из отделений крупной аптечной сети Петербурга.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.