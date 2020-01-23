В аптеках Петербурга рассказали об ажиотажном спросе на маски среди китайцев

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Петербурге в аптеках заканчивается запас медицинских масках, в некоторых аптеках они закончились, рассказал корреспондент "Интерфакса" после опроса провизоров. Они рассказали о повышенном спросе на эти медицинские изделия.

"Закончились еще вчера. Всё китайцы раскупили", - рассказали в одном из отделений крупной аптечной сети Петербурга.

22 января в Петербурге были госпитализированы двое мужчин - гражданин России и гражданин Китая с подозрением на заражение новым коронавирусом из Уханя. У обоих затем диагностировали просто ОРВИ. Пока они остаются в инфекционной больнице. Позднее из отеля с жалобами на повышенную температуру и признаки интоксикации была доставлена третья пациентка, гражданка КНР, у нее коронавирус также не нашли.

В Китае с декабря начал распространяться новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Все первые заболевшие посещали рынок морепродуктов в Ухане. Сейчас только в КНР подтвержден 631 случай заражения, единичные случаи также подтверждены в Японии, Таиланде, Гонконге, Южной Корее, Тайване, Макао и США. 17 заболевших умерли. Вирус передается от человека к человеку. Ученые предположили, что он мог перейти к людям от ядовитых змей.