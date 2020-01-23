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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:37

В аптеках Петербурга рассказали об ажиотажном спросе на маски среди китайцев

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Петербурге в аптеках заканчивается запас медицинских масках, в некоторых аптеках они закончились, рассказал корреспондент "Интерфакса" после опроса провизоров. Они рассказали о повышенном спросе на эти медицинские изделия.

Новый коронавирус в Китае

"Закончились еще вчера. Всё китайцы раскупили", - рассказали в одном из отделений крупной аптечной сети Петербурга.

22 января в Петербурге были госпитализированы двое мужчин - гражданин России и гражданин Китая с подозрением на заражение новым коронавирусом из Уханя. У обоих затем диагностировали просто ОРВИ. Пока они остаются в инфекционной больнице. Позднее из отеля с жалобами на повышенную температуру и признаки интоксикации была доставлена третья пациентка, гражданка КНР, у нее коронавирус также не нашли.

В Китае с декабря начал распространяться новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Все первые заболевшие посещали рынок морепродуктов в Ухане. Сейчас только в КНР подтвержден 631 случай заражения, единичные случаи также подтверждены в Японии, Таиланде, Гонконге, Южной Корее, Тайване, Макао и США. 17 заболевших умерли. Вирус передается от человека к человеку. Ученые предположили, что он мог перейти к людям от ядовитых змей.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 23 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Петербург Китай Ухань

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