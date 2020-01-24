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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:06

София дала высылаемым российским дипломатам 48 часов на отъезд из страны

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские дипломаты, объявленные болгарской стороной "персона нон-грата", должны будут покинуть Софию в течение 48 часов, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на дипломатические источники

По данным местных СМИ, прокуратура Болгарии выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем. При этом болгарские судебные власти пояснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

Позднее посольство России в Софии в своем фейсбуке подтвердило, что МИД Болгарии объявил персонами нон грата дипломата российского посольства и сотрудника торгового представительства России. Они оба будут высланы из страны.

Болгария

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