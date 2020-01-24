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София решила выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

В посольстве заявили, что Москва может принять ответные меры

София решила выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже
Фото: Reuters

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - МИД Болгарии объявил персонами нон грата дипломата российского посольства и сотрудника торгового представительства России. Соответствующие ноты были вручены послу Анатолию Макарову, которого 24 января вызвали в министерство. Об этом российская дипмиссия сообщила в фейсбуке.

Москва оставляет за собой право на ответные меры, добавил представитель посольства.

Он отметил, что послу не представили никаких доказательств, которые бы подтверждали, что дипломаты занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.

Эти сотрудники уедут из Болгарии в сроки, указанные в нотах.

"При этом считаем решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления посольства не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами", - отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу прокуратура Болгарии объявила, что в отношении двух российских дипломатов ведется досудебное расследование и их подозревают в шпионаже. Первого секретаря консульского отдела посольства заподозрили в сборе информации о выборах в Болгарии, а сотрудника торгпредства - в сборе составляющих гостайну данных об энергетическом секторе страны.

Министр иностранных дел Екатерина Захариева чуть позже сообщила, что российского посла до конца дня вызовут в МИД и что подозреваемые дипломаты могут быть высланы. Она отметила, что это уже второй случай за недавнее время.

В октябре 2019 года первый секретарь российского посольства был выслан из Болгарии из-за подозрений в шпионаже. В ответ Москва в декабре выслала одного болгарского дипломата.

Болгария Екатерина Захариева София Москва Анатолий Макаров

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