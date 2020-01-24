В Думе обещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Болгарии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия предпримет симметричные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Болгарии, уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В комментарии "Интерфаксу" он пояснил, что это стандартная дипломатическая практика в ответ на подобные недружественные шаги.

Слуцкий отметил, что "можем только сожалеть, что София вынуждает Москву идти по этому пути".

София 24 января уведомила российскую сторону об объявлении двоих российских дипломатов persona non grata.

По данным местных СМИ, прокуратура Болгарии выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем. При этом болгарские судебные власти пояснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой