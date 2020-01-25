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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:18

Почувствовавшего себя плохо в горах Армении россиянина отправили в больницу

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российского туриста, здоровье которого ухудшилось накануне в горах Армении, доставили в субботу в клинику.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, спасатели добрались и встретились с членами экспедиции в 13:31 по Москве. Россиянин доставлен в больницу города Мартуни, остальные продолжили путь, отметили в ведомстве.

Как сообщалось, 24 января экспедиция в составе шести человек, граждан России, сообщила, что одному из них требуется помощь в связи с ухудшением здоровья. Поисковые работы начались в тот же день, но были приостановлены вечером из-за неблагоприятных погодных условий, горного ландшафта и лавиноопасности. Их возобновили в субботу с участием спасателей Российско-армянского центра гуманитарного реагирования.

Туристы находились в 13 км к востоку от села Ншхарк (140 км к юго-востоку от Еревана).

Армения

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