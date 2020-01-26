Председатель Конституционного суда Армении пригрозил премьеру Пашиняну судебным иском

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Конституционного суда Грайр Товмасян оказались в центре публичного спора, грозясь компроматом и судом.

В пятницу в ходе пресс-конференции Пашинян заявил, что Товмасян в результате нарушения положений конституции "оккупировал" должность главы КС. Кроме того, по словам премьера, председатель Конституционного суда предлагал властям свои услуги.

"Начиная с мая 2018 года, сначала в каждодневном режиме, потом в еженедельном, а затем в ежемесячном режиме Грайр Томасян предлагал мне свои услуги, говоря, что поскольку он является автором текста конституции, то может рассказать обо всех "подводных камнях", и мы вместе многое сможем сделать. На фоне этих предложений он был поставлен на свое место, поскольку желания сотрудничать с коррумпированными представителями прежнего режима у меня не было, нет, и не будет, а у Республики Армения будет Конституционный суд", - заявил Пашинян.

В ответ премьеру Армении председатель КС через своих адвокатов назвал озвученные премьером заявления не соответствующими действительности, поскольку разговаривал с ним всего два раза, и только по телефону, отметил Товмасян.

"Один раз он попросил меня провести расследование по международному договору, являющемуся предметом рассмотрения Конституционного суда, в максимально сжатые сроки, так как это необходимо для выполнения международных обязательств Армении. Во второй раз телефонный звонок состоялся по моей инициативе - касательно организации с ним встречи в рамках визита в Армению председателя Конституционного суда Германии Андреаса Фоскуле", - добавил он.

"Я требую, чтобы Пашинян публично сослался хотя бы на один достоверный факт, одно объективное фактическое данное о том, что я с мая 2018 года хотя бы один раз прямо или косвенно, лично или опосредованно ему или какому-либо другому представителю власти предлагал свои услуги. (...) Я буду терпеливо ждать ровно 20 дней, чтобы Пашинян опубликовал любой объективный факт, обосновывающий его слова, любые достоверные доказательства. В противном случае я попрошу своих адвокатов представить против Никола Пашиняна иск за клевету", - заявил глава КС.

В ответ на заявление Товмасяна премьер Армении в фейсбуке написал, что опубликует "ожидаемый главой КС объективный, достоверный факт" по возвращению в Ереван из города Капан на юге республики, где он в субботу выступил с пресс-конференцией.

Действующие власти Армении добиваются отставки председателя КС Грайра Товмасяна. Ранее КС Армении отклонил обращение парламента республики, проголосовавшего за лишение полномочий Товмасяна.

Инициаторы прекращения полномочий председателя суда заявляли, что Товмасян допустил нарушения при рассмотрении дела экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя страны.