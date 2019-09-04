Конституционный суд признал незаконным арест экс-президента Армении Кочаряна

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Конституционный суд Армении признал неконституционным арест экс-президента Роберта Кочаряна. Такое решение КС огласил его председатель Грайр Товмасян, передают "Новости Армении". Ранее об этом заявил адвокат Кочаряна Арам Вардеванян.

Суд проверял арест Кочаряна на соответствие статье 135 Конституции об основах для применения мер пресечения и статье 35, исключающей уголовное преследование для определенных обстоятельств. По словам адвоката, КС решил, что в случае с экс-президентом нарушены положения статьи 35 и его арест не был правомочным.

КС с 3 сентября рассматривает жалобы Кочаряна на правомерность выдвинутых ему обвинений в подготовке к преступлению и в клевете в публичных выступлениях. Ранее член команды адвокатов экс-президента Айк Алумян говорил, что при "благоприятном решении КС уголовное преследование в отношении Кочаряна должно быть прекращено и он должен быть освобожден".

В июле 2018 года Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя в марте 2008 года и в получении $3 млн взятки. После этого он был арестован. В мае 2019 года суд общей юрисдикции Еревана освободил экс-президента. На следующий день после этого производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

25 июня Апелляционный суд Армении снова решил арестовать Кочаряна.

Уголовное дело бывшего президента касается событий 2008 года, когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, а год спустя сдался. В январе 2010 года он был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков, а в мае 2011 года освободился по амнистии. Вступив в должность главы правительства в мае 2018 года Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".