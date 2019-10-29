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Против главы Конституционного суда Армении возбудили дело о злоупотреблении

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении председателя Конституционного суда страны Грайра Товмасяна.

По версии следствия, пока Товмасян возглавлял Минюст, он злоупотребил должностными полномочиями и приобрел здание в центре Еревана на торгах, объявленных мэрией. Его дело передано в Специальную следственную службу.

28 октября Служба национальной безопасности Армении сообщила, что выявила случаи злоупотребления и содействия в злоупотреблении служебными полномочиями высокопоставленными чиновниками Минюста в период с 2011 по 2015 год.

По версии этой спецслужбы, правительство разрешило компании-застройщику укрепить основание государственного здания в центре Еревана, достроить три этажа, отремонтировать уголовно-исполнительное учреждение "Абовян" и школу за 870 млн драмов ($1,8 млн).

"Взамен компании в виде собственности было обещано 925 и 821 кв. метров территории в том же государственном здании в центре Еревана. В процессе работ ряд чиновников министерства юстиции составили и утвердили фиктивные документы о завершении строительства, что стало основанием для отчуждения указанных территории компании. Кроме того, от директора компании потребовали поставить стройматериалы для ремонта дома высокопоставленного чиновника министерства юстиции. Компания предоставила стройматериалы на сумму в 480 000 драмов ($1000)", - сообщили в СНБ.

Власти Армении добиваются отставки Товмасяна.

Ранее следователи СНБ приходили в дом к отцу председателя КС и спрашивали, когда и на какие средства была построена крыша здания. Отца и дочерей Товмасяна вызвали затем на допрос в СНБ были вызваны отец и дочери председателя КС.

Специальная следственная служба сообщила, что есть фактические данные о том, что в марте 2018 года "в процессе сложения Гагиком Арутюняном полномочий председателя Конституционного суда официальные лица, исходя из групповых интересов, лично, а также через лиц, не являющихся чиновниками, совершили служебный подлог", чтобы на должность главы КС назначить Грайра Товмасяна.

Армения Следственный комитет Конституционный суд Ереван Грайр Товмасян

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