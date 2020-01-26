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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:29

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.

Это усложняет работу властей по сдерживанию распространения вируса. Его инкубационный период, когда человек уже болен, но никаких симптомов заболевания нет, составляет от одного до 14 дней.

Потенциал распространения вируса растет, и число зараженных им может увеличиться.

Ма Сяовэй сообщил, что информация о характеристиках 2019-nCoV ограничена, поэтому неясно, какие риски может представлять дальнейшие мутации вируса.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса. Число жертв этого типа пневмонии достигло 56. Число заразившихся приближается к 2 тыс. человек.

По предварительной версии, человеку вирус передался от диких животных, которых в Китае употребляют в пищу.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Также четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

Провинция Хубэй, где впервые появился вирус, закрыта. Как сообщает в своем твиттере корреспондент "Би-би-си", полиция впустила съемочную группу на территорию региона, предупредив, что выехать назад они уже не смогут.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 26 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
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