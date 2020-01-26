Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.

Это усложняет работу властей по сдерживанию распространения вируса. Его инкубационный период, когда человек уже болен, но никаких симптомов заболевания нет, составляет от одного до 14 дней.

Потенциал распространения вируса растет, и число зараженных им может увеличиться.

Ма Сяовэй сообщил, что информация о характеристиках 2019-nCoV ограничена, поэтому неясно, какие риски может представлять дальнейшие мутации вируса.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса. Число жертв этого типа пневмонии достигло 56. Число заразившихся приближается к 2 тыс. человек.

По предварительной версии, человеку вирус передался от диких животных, которых в Китае употребляют в пищу.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Также четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

Провинция Хубэй, где впервые появился вирус, закрыта. Как сообщает в своем твиттере корреспондент "Би-би-си", полиция впустила съемочную группу на территорию региона, предупредив, что выехать назад они уже не смогут.