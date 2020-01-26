"Диснейленд" прекратил работу в Гонконге из-за угрозы коронавируса

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Администрация парка развлечений "Диснейленд" в Гонконге приняла решение приостановить его работу в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили в воскресенье западные СМИ.

Ранее на аналогичный шаг пошло руководство "Диснейленда" в Шанхае.

Также прекратил работу в Гонконге тематический парк развлечений Ocean Park.

СМИ напоминают, что накануне власти Гонконга объявили экстренную ситуацию из-за угрозы распространения коронавируса.

В то же время высказывалась критика в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лам из-за ее нежелания изолировать Гонконг от материковой части Китая. Так, напоминают СМИ, пять из шести человек, чьи анализы дали положительный результат на вирус, прибыли в Гонконг по линии высокоскоростной железнодорожной магистрали.

В свою очередь Лам указала, что ситуация еще не приобрела настолько острый характер, чтобы перекрывать въезды в Гонконг. В то же время она подчеркнула, что все прибывающие в Гонконг с материка должны заполнять соответствующие медицинские формы.

В декабре прошлого года в Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Число жертв этого типа пневмонии, по последним данным, достигло 56. Число заразившихся приближается к двум тысячам человек.