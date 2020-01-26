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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:29

"Диснейленд" прекратил работу в Гонконге из-за угрозы коронавируса

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Администрация парка развлечений "Диснейленд" в Гонконге приняла решение приостановить его работу в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили в воскресенье западные СМИ.

Ранее на аналогичный шаг пошло руководство "Диснейленда" в Шанхае.

Также прекратил работу в Гонконге тематический парк развлечений Ocean Park.

СМИ напоминают, что накануне власти Гонконга объявили экстренную ситуацию из-за угрозы распространения коронавируса.

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В то же время высказывалась критика в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лам из-за ее нежелания изолировать Гонконг от материковой части Китая. Так, напоминают СМИ, пять из шести человек, чьи анализы дали положительный результат на вирус, прибыли в Гонконг по линии высокоскоростной железнодорожной магистрали.

В свою очередь Лам указала, что ситуация еще не приобрела настолько острый характер, чтобы перекрывать въезды в Гонконг. В то же время она подчеркнула, что все прибывающие в Гонконг с материка должны заполнять соответствующие медицинские формы.

В декабре прошлого года в Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Число жертв этого типа пневмонии, по последним данным, достигло 56. Число заразившихся приближается к двум тысячам человек.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 26 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Гонконг Шанхай Диснейленд

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