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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:20

Армения запретила ввоз животноводческой продукции из КНР из-за коронавируса

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Армения запретила импорт животноводческой продукции из Китая в связи с коронавирусом, сообщает Государственная служба безопасности пищевых продуктов.

С 26 января запрещен ввоз сырья и продукции животного происхождения, произведенной в Китае или в других странах с использованием сырья китайского происхожденияи.

Запрет будет действовать до обнародования информации о признании Китая свободным от коронавируса.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса. Число жертв этого типа пневмонии достигло 56. Число заразившихся приближается к 2 тыс. человек.

Армения Китай

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