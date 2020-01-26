Армения запретила ввоз животноводческой продукции из КНР из-за коронавируса
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Армения запретила импорт животноводческой продукции из Китая в связи с коронавирусом, сообщает Государственная служба безопасности пищевых продуктов.
С 26 января запрещен ввоз сырья и продукции животного происхождения, произведенной в Китае или в других странах с использованием сырья китайского происхожденияи.
Запрет будет действовать до обнародования информации о признании Китая свободным от коронавируса.
В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса. Число жертв этого типа пневмонии достигло 56. Число заразившихся приближается к 2 тыс. человек.