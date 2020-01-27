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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:22

В Монголии закрыли вузы и призвали отменить все митинги из-за коронавируса

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Монгольское правительство распорядилось закрыть университеты и другие образовательные учреждения в стране для того, чтобы сдержать распространение нового типа коронавируса, сообщает в понедельник местная пресса; также говорится, что граждан республики призвали отменить все массовые митинги.

По данным СМИ, образовательные учреждения закрыты с понедельника 27 января по понедельник 2 марта. Также закрыты пункты пересечения границ для автомобилей и движение пешеходов.

Ранее сообщалось, что профсоюз туроператоров Франции рекомендовал не отправлять туристов в Китай до 21 февраля в связи со вспышкой пневмонии в стране. Кроме того, Армения запретила импорт животноводческой продукции из Китая в связи с коронавирусом.

В декабре 2019 года года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Как сообщил ранее в понедельник госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80. Все новые случаи летального исхода приходятся на Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.

На территориях за пределами материковой части Китая восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване. Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, пять - в Австралии, четыре - в Сингапуре, по три - в Японии, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Монголия Китай

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