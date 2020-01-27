В Монголии закрыли вузы и призвали отменить все митинги из-за коронавируса

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Монгольское правительство распорядилось закрыть университеты и другие образовательные учреждения в стране для того, чтобы сдержать распространение нового типа коронавируса, сообщает в понедельник местная пресса; также говорится, что граждан республики призвали отменить все массовые митинги.

По данным СМИ, образовательные учреждения закрыты с понедельника 27 января по понедельник 2 марта. Также закрыты пункты пересечения границ для автомобилей и движение пешеходов.

Ранее сообщалось, что профсоюз туроператоров Франции рекомендовал не отправлять туристов в Китай до 21 февраля в связи со вспышкой пневмонии в стране. Кроме того, Армения запретила импорт животноводческой продукции из Китая в связи с коронавирусом.

В декабре 2019 года года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Как сообщил ранее в понедельник госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80. Все новые случаи летального исхода приходятся на Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.

На территориях за пределами материковой части Китая восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване. Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, пять - в Австралии, четыре - в Сингапуре, по три - в Японии, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.