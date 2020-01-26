В Ираке применили боевые патроны на антиправительственных протестах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Массовые антиправительственные протесты не утихают в Ираке, в том числе в Багдаде и Эн-Насирии, несмотря на попытки сил безопасности разогнать протестующих, передает в воскресенье межарабский телеканал Al Arabiya.

Накануне правительственные силы попытались разгромить палаточные лагеря протестующих в Багдаде, Басре, Эн-Наджафе и других городах. Однако в субботу вечером и воскресенье утром демонстранты вновь вернулись на улицы.

Сообщается, что силы безопасности применяют боевые патроны против активистов, собравшихся в Багдаде и в Эн-Насирии. Демонстранты в свою очередь забрасывают стражей правопорядка камнями и бутылками с зажигательной смесью.

В минувшую пятницу на улицы Багдада вышли десятки тысяч людей, которые теперь протестовали против военного присутствия США в Ираке.

Ранее влиятельный шиитский религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал иракцев организовать мирный "марш миллиона", чтобы осудить военное присутствие США в стране. Поводом стала ликвидация американцами 3 января одного из командующих Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани во время его пребывания в Ираке. Также, когда демонстрации начинались, ас-Садр заявлял о поддержке протестующих и призвал правительство уйти в отставку.

Однако, отмечает Al Arabiya, после пятничной демонстрации ас-Садр заявил, что более не хочет быть причастным к возможной смене правительства. После данных заявлений сторонники этого духовного лица начали покидать лагеря протестующих по всей стране, а силы безопасности принялись более активно действовать против демонстрантов.