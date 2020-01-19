Трамп на частном ужине в Мар-а-Лаго раскрыл новые детали убийства Сулеймани

Президент США сообщил, что наблюдавшие за операцией военные вели для него обратный отсчет до гибели иранского генерала

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время приватного ужина для спонсоров Республиканской партии в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде заявил, что операции по ликвидации командира спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани предшествовали дурные высказывания иранского генерала о США, сообщают The Washington Post и CNN со ссылкой на аудиозаписи, сделанные на том вечере.

При этом американские СМИ подчеркивают, что Трамп не упомянул о "неминуемой" угрозе интересам США или четырем американским посольствам со стороны Сулеймани, хотя ранее президент США именно так обосновал ликвидацию командира "Кудс". По словам американского лидера, примерно за две недели до спецоперации США установили наблюдение за Сулеймани, и тот "говорил о плохих вещах".

"Он говорил плохие вещи о нашей стране, якобы мы собираемся их атаковать, собираемся убить ваших людей. Я сказал: "Послушайте, сколько еще этой ерунды мы должны выслушать, верно?", - приводит слова Трампа с аудиозаписи The Washington Post, отмечая, что спонсоры отреагировали на это высказывание аплодисментами. Кроме того, президент США назвал Сулеймани "отцом придорожной бомбы" и возложил на него ответственность "за каждого прекрасного юношу или девушку без рук или ног, которых вы видите на улице".

Также Трамп рассказал, что поминутно следил за операцией, находясь в Ситуационной комнате Белого Дома. На ужине Трамп описывал, как ему докладывали, сколько минут и секунд оставалось до гибели иракского генерала.

""(Сулеймани осталось - ИФ) жить две минуты и 11 секунд, сэр. Они в машине, они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту, сэр. 30 секунд. Десять, девять, восемь..." И вдруг, бум", - пересказывал Трамп доклад американских военных. По данным CNN, они наблюдали за ударом с помощью камер "в небе" и описывали президенту США то, что сами видели.

Как отмечает The Washington Post, в отдельной аудиозаписи Трамп хвастается увеличением оборонного бюджета на 2,5 трлн долларов и подчеркнуто равнодушно отвечает тем, кто критиковал его расходы и растущий государственный долг США.

"Кто, черт возьми, заботится о бюджете? У нас будет страна", - цитирует Трампа издание.

Ликвидация Сулеймани

3 января американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Позднее Трамп выступил с заявлением о том, что американская спецоперация по ликвидации Сулеймани была предпринята, чтобы предотвратить атаки на четыре посольства США, которые якобы готовил глава "Кудс". Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не видел доказательств подобных планов Сулеймани, но не исключил такой возможности.