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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:20

Китайский эксперт счел новый вирус менее опасным, чем атипичная пневмония 2002 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Новый коронавирус (2019-nCoV) не является таким мощным, как SARS-CoV, распространявшийся в 2000-х годах, заявил руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу.

В 2002-2003 годах в Китае вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV) привела к смерти около 650 человек.

В свою очередь заместитель главы Государственного управления здравоохранения КНР Ли Бин признал, что власти еще не в полной степени контролируют текущее распространение заболевания, и что пока в точности неизвестно, как возможно будет развиваться в дальнейшем эпидемиологическая ситуация.

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 56. Число заразившихся приближается к 2 тыс. человек.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Китай

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