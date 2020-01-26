Китайский эксперт счел новый вирус менее опасным, чем атипичная пневмония 2002 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Новый коронавирус (2019-nCoV) не является таким мощным, как SARS-CoV, распространявшийся в 2000-х годах, заявил руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу.

В 2002-2003 годах в Китае вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV) привела к смерти около 650 человек.

В свою очередь заместитель главы Государственного управления здравоохранения КНР Ли Бин признал, что власти еще не в полной степени контролируют текущее распространение заболевания, и что пока в точности неизвестно, как возможно будет развиваться в дальнейшем эпидемиологическая ситуация.

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 56. Число заразившихся приближается к 2 тыс. человек.