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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:12

Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн жителей

Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн жителей
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Из китайского города Ухань - эпицентра распространения нового коронавируса - выехали примерно 5 млн жителей прежде, чем власти изолировали его, сообщает South China Morning Post со ссылкой на мэра города Чжоу Сяньвана.

Он уточнил, что отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.

В итоге в Ухане остались около 9 млн человек.

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По последним данным, всего в Ухане 2,7 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением, причем власти ожидают подтверждения еще примерно 1 тыс. случаев заражения. Всего на воскресенье, 26 января, в городе были зарегистрированы 533 случая заражения коронавирусом.

В декабре прошлого года в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 56. Число заразившихся превысило 2 тыс. человек.

Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.

Власти КНР признают, что пик заболеваемости новым коронавирусом пока не пройден. Они всерьез рассматривают возможность продлить выходные, объявленные в связи с Новым годом по лунному календарю.

Хроника 09 – 26 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Ухань

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