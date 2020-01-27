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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:22

Французские туроператоры приостановят отправку клиентов в Китай до 21 февраля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Профсоюз туроператоров Франции (SETO) рекомендовал не отправлять туристов в Китай до 21 февраля в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом, пишет Le Figaro.

Новый коронавирус в Китае

В Китае закрыто большинство достопримечательностей, это помешает полноценно выполнить программы туров, объяснили в организации.

Экстренно возвращать уже находящихся в Китае туристов SETO пока не предлагает, но советует туристическим компаниям быть готовыми их консультировать и адаптировать программы туров к мерам, которые вводят китайские власти.

Некоторое количество туристов из Франции остаются в Ухане, который считается источником распространения новой инфекции, но город с прошлой недели закрыт, транспортное сообщение с ним прервано и оттуда никого не отпускают. О запрете даже иностранцам покидать Ухань в понедельник утром сообщил, в частности, МИД Казахстана.

Минздрав Франции 26 января сообщил, что правительство Франции планирует вывезти сограждан из зоны распространения коронавируса, сообщал телеканал Euronews, в то же Минздрав Франции накануне сообщил, что премьер-министр Эдуар Филипп распорядился подготовиться к вывозу французов прямыми авиарейсами из зоны инфекции. Всех, кого вывезут, поместят на две недели в карантин.

На утром понедельника в Китае был зафиксирован 2761 случай заражения новым коронавирусом, с учетом Тайваня и Гонконга. 80 заболевших умерли. Еще 37 заболевших выявлен за пределами Китая, в том числе во Франции.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Франция Китай Ухань Казахстан

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