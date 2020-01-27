Французские туроператоры приостановят отправку клиентов в Китай до 21 февраля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Профсоюз туроператоров Франции (SETO) рекомендовал не отправлять туристов в Китай до 21 февраля в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом, пишет Le Figaro.

В Китае закрыто большинство достопримечательностей, это помешает полноценно выполнить программы туров, объяснили в организации.

Экстренно возвращать уже находящихся в Китае туристов SETO пока не предлагает, но советует туристическим компаниям быть готовыми их консультировать и адаптировать программы туров к мерам, которые вводят китайские власти.

Некоторое количество туристов из Франции остаются в Ухане, который считается источником распространения новой инфекции, но город с прошлой недели закрыт, транспортное сообщение с ним прервано и оттуда никого не отпускают. О запрете даже иностранцам покидать Ухань в понедельник утром сообщил, в частности, МИД Казахстана.

Минздрав Франции 26 января сообщил, что правительство Франции планирует вывезти сограждан из зоны распространения коронавируса, сообщал телеканал Euronews, в то же Минздрав Франции накануне сообщил, что премьер-министр Эдуар Филипп распорядился подготовиться к вывозу французов прямыми авиарейсами из зоны инфекции. Всех, кого вывезут, поместят на две недели в карантин.

На утром понедельника в Китае был зафиксирован 2761 случай заражения новым коронавирусом, с учетом Тайваня и Гонконга. 80 заболевших умерли. Еще 37 заболевших выявлен за пределами Китая, в том числе во Франции.