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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:10

Камбоджа подтвердила первый случай заражения "уханьским" коронавирусом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минздрав Камбоджи подтвердил первый случай заражения новым китайским коронавирусом, заболел гражданин Китая, который живет в Сиануквиле и недавно съездил в Ухань. Об этом объявил глава ведомства Мам Бунхен, пишет VoaCambodia.

Новый коронавирус в Китае

Он и три его ближайших родственника госпитализированы. У троих остальных коронавирус не обнаружен, но за ними пока просто наблюдают врачи.

На 0:00 27 января, по данным правительства Китая, число заразившихся новым коронавирусом достигло 2794 человек, еще более чем 3800 человек проверяют на заражение. Умер 81 заболевший, чуть больше 50 выздоровели. Кроме Китая, Тайваня, Макао и Гонконга случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Малайзии, Франции, Вьетнаме и Непале.

Источником инфекции считается город Ухань, все первые заболевшие побывали на местном рынке морепродуктов. Рынок с тех пор закрыли. С прошлой недели Ухань закрыт, транспортное сообщение с городом прервано. Однако, по оценкам чиновников, до этого город успели покинуть около 5 миллионов человек.

Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Камбоджа Китай Ухань Сиануквилль

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