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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:31

Крупнейшие чартерные компании РФ отменили рейсы в Китай из-за коронавируса

Российских туристов обещают вывезти с острова Хайнань в кратчайшие сроки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Крупнейшие чартерные авиакомпании РФ, опрошенные "Интерфаксом", приостанавливают рейсы в Китай в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.

"В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в КНР и решениями стратегического партнера, туроператора ANEX Tour, авиакомпания AZUR air приостанавливает программу завоза туристов в Китай. В кратчайшие сроки, начиная с 27 января будет осуществлен вывоз отдыхающих российских граждан с острова Хайнань", - заявили в AZUR air. Изменения в китайской программе сохранятся до стабилизации ситуации, отметили в компании.

Ранее в понедельник о приостановке продаж туропакетов в Китай сообщил туроператор TEZ Tour, работающий с чартерной авиакомпанией iFly. Представитель перевозчика подтвердил "Интерфаксу" закрытие ввозных рейсов, уточнив, что находящиеся в Китае российские туристы будут вывозиться. "До 9 февраля должны прекратиться полеты в Нанкин, Шэньчжэнь", - уточнил представитель iFly. Корректировка коснется и рейсов на Хайнань, добавил он.

Авиакомпания Nordwind, которая выполняет чартерные рейсы в РФ по заказу китайских туроператоров (Санкт-Петербург - Ханчжоу, Иркутск - Гуанчжоу), также приостанавливает полеты. "Мы вывозим китайских пассажиров из России, обратные рейсы летят в Москву без пассажиров. Программа будет возобновлена после нормализации эпидемиологической обстановки", - сообщил агентству представитель Nordwind.

Ростуризм в минувшую пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписано прекратить продажу туров.

Российские авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы в Китай, пока не сообщали о планах прекратить полеты. "Аэрофлот" в пятницу лишь предложил пассажирам сдать билеты на рейсы в КНР, запланированные с 24 января по 7 февраля, без дополнительной платы. "Интерфакс" направил запрос в S7 и "Уральские авиалинии". В региональной авиакомпании "ИрАэро" агентству сообщили, что пока не планируют отменять рейсы из Иркутска в Маньчжурию и Харбин.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Россия

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