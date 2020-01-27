Крупнейшие чартерные компании РФ отменили рейсы в Китай из-за коронавируса

Российских туристов обещают вывезти с острова Хайнань в кратчайшие сроки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Крупнейшие чартерные авиакомпании РФ, опрошенные "Интерфаксом", приостанавливают рейсы в Китай в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.

"В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в КНР и решениями стратегического партнера, туроператора ANEX Tour, авиакомпания AZUR air приостанавливает программу завоза туристов в Китай. В кратчайшие сроки, начиная с 27 января будет осуществлен вывоз отдыхающих российских граждан с острова Хайнань", - заявили в AZUR air. Изменения в китайской программе сохранятся до стабилизации ситуации, отметили в компании.

Ранее в понедельник о приостановке продаж туропакетов в Китай сообщил туроператор TEZ Tour, работающий с чартерной авиакомпанией iFly. Представитель перевозчика подтвердил "Интерфаксу" закрытие ввозных рейсов, уточнив, что находящиеся в Китае российские туристы будут вывозиться. "До 9 февраля должны прекратиться полеты в Нанкин, Шэньчжэнь", - уточнил представитель iFly. Корректировка коснется и рейсов на Хайнань, добавил он.

Авиакомпания Nordwind, которая выполняет чартерные рейсы в РФ по заказу китайских туроператоров (Санкт-Петербург - Ханчжоу, Иркутск - Гуанчжоу), также приостанавливает полеты. "Мы вывозим китайских пассажиров из России, обратные рейсы летят в Москву без пассажиров. Программа будет возобновлена после нормализации эпидемиологической обстановки", - сообщил агентству представитель Nordwind.

Ростуризм в минувшую пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписано прекратить продажу туров.

Российские авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы в Китай, пока не сообщали о планах прекратить полеты. "Аэрофлот" в пятницу лишь предложил пассажирам сдать билеты на рейсы в КНР, запланированные с 24 января по 7 февраля, без дополнительной платы. "Интерфакс" направил запрос в S7 и "Уральские авиалинии". В региональной авиакомпании "ИрАэро" агентству сообщили, что пока не планируют отменять рейсы из Иркутска в Маньчжурию и Харбин.