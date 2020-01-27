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Украина попросила Болгарию выдать фигуранта дела об убийстве активистки Гандзюк

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Офис генпрокурора Украины направил в Болгарию запрос об экстрадиции задержанного накануне в этой стране подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Женщину с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк умерла.

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Были задержаны пять подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, идентифицированный по видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты. В числе подозреваемых оказались председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, помощник народного депутата Игорь Павловский, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко).

6 июня 2019 года суд в Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятт обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Левин после совершения преступления уехал из Украины, и в январе 2019 года СБУ объявила его в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк.

Болгария Украина Екатерина Гандзюк

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