Главу Херсонского облсовета обвинили в организации убийства активистки Гандзюк

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Гражданину Мангер В.М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", - написал Луценко на своей странице в фейсбуке в понедельник.

Согласно уведомлению Генпрокуратуры, копию которого обнародовал Луценко в соцсети, Мангеру сообщено о подозрении в организации убийства, то есть в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений по заказу с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц (часть 3 статьи 27, пункт 4,6, пункт 11, 12 статьи 115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

31 января Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" (лидер Юлия Тимошенко - ИФ) на время расследования дела об убийстве Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Гандзюк безосновательными и голословными.

1 февраля президиум политсовета партии "ВО "Батькивщина" удовлетворил заявление Мангера о приостановлении членства в партии на время расследования. 9 февраля Бюро Херсонской областной организации исключило Мангера из состава членов всеукраинского объединения "Батькивщина".