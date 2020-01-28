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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:25

В Японии число зараженных новым коронавирусом достигло шести человек

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като объявил об обнаружении в стране еще двух зараженных новым типа коронавируса, сообщает во вторник телеканал NHK.

Таким образом, общее число инфицированных в Японии увеличилось до шести человек.

При этом, отметил министр, нет информации о том, что один из зараженных, чью болезнь обнаружили недавно, бывал в эпицентре распространения заболевания - китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Пациент - водитель автобуса, который дважды возил туристов из Уханя по японской префектуре Нара, отмечает телеканал.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Ранее стало известно, что японские власти планируют направить самолет в Ухань для эвакуации соотечественников.

Хроника 09 – 28 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
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