"Уральские авиалинии" отменили несколько рейсов в Европу из-за коронавируса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет до конца зимней навигации несколько рейсов в Европу из-за коронавируса.

Отмена коснется направлений, "на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая", говорится в сообщении. Это рейсы из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим, а также из Владивостока в Саппоро (Япония).

Пассажирам, купившим билеты в Европу, авиакомпания предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге.

Ранее были отменены рейсы авиакомпании в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга.

Вместе с тем "Уральские авиалинии" продолжат полетную программу в Пекин и Харбин.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

За вторник число больных в китайской провинции Хубэй увеличилось на 840 человек, составив 3554 человека, зафиксировано 25 новых случаев летального исхода, сообщила в ночь на среду центральная китайская газета "Жэньминь жибао".

В целом по Китаю по состоянию на 10:00 по местному времени (5:00 по московскому) подтверждено 5982 случая пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, от него погибли 132 человека.

Случаи заболевания обнаружены также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.