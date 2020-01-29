Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:31

"Уральские авиалинии" отменили несколько рейсов в Европу из-за коронавируса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет до конца зимней навигации несколько рейсов в Европу из-за коронавируса.

Отмена коснется направлений, "на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая", говорится в сообщении. Это рейсы из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим, а также из Владивостока в Саппоро (Япония).

Пассажирам, купившим билеты в Европу, авиакомпания предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге.

В миреМужчина в Германии заразился на работе коронавирусом от китаянкиМужчина в Германии заразился на работе коронавирусом от китаянкиЧитать подробнее

Ранее были отменены рейсы авиакомпании в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга.

Вместе с тем "Уральские авиалинии" продолжат полетную программу в Пекин и Харбин.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

За вторник число больных в китайской провинции Хубэй увеличилось на 840 человек, составив 3554 человека, зафиксировано 25 новых случаев летального исхода, сообщила в ночь на среду центральная китайская газета "Жэньминь жибао".

В целом по Китаю по состоянию на 10:00 по местному времени (5:00 по московскому) подтверждено 5982 случая пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, от него погибли 132 человека.

Случаи заболевания обнаружены также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

10
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Уральские авиалинии Европа

Новости по теме

Новости

Новый министр связи предложил дать силовикам онлайн-доступ к данным граждан

Новый министр связи предложил дать силовикам онлайн-доступ к данным граждан
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

По "делу Голунова" задержаны пять бывших полицейских

По "делу Голунова" задержаны пять бывших полицейских

Вероятный убийца ростовского депутата после преступления покончил с собой

Вероятный убийца ростовского депутата после преступления покончил с собой

Mail.ru Group открыла предзаказ на собственную "умную колонку"

Mail.ru Group открыла предзаказ на собственную "умную колонку"

В Карелии прошли первые полеты эскадрильи новейших истребителей Су-35С

В Карелии прошли первые полеты эскадрильи новейших истребителей Су-35С

Что случилось этой ночью: среда, 29 января

"Желтый" уровень погодной опасности сохранится в Москве и Подмосковье до конца недели

Дело Baring Vostok

Суд отказался удовлетворить заявление Baring Vostok о прекращении оценки акций банка "Восточный"

Эксперты оценили кадровые перестановки в ДОМ.РФ

Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');