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ЕС ввел санкции против врио главы Севастополя и председателя Совета министров Крыма

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС по общим вопросам, заседавший во вторник в Брюсселе, добавил семь человек к списку лиц, подпадающих под санкции ЕС за "подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Об этом сообщается в вестнике Евросоюза "Официальный журнал".

На этот раз санкции наложены за причастность к организации 8 сентября 2019 года "местных российских выборов в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе".

В список внесены временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, председатель Законодательного собрания Севастополя в 2016-19 гг, а в настоящее время заместитель главы Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Данные ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, которых в Евросоюзе расценивают как "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Помимо них в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.

8 сентября 2019 года в Крыму и Севастополе прошли выборы региональных парламентов.

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