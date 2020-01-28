Второй пилот разбившегося под Алма-Атой самолета умер после выписки из больницы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Второй пилот самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, рухнувшего под Алма-Атой в конце декабря 2019 года, скончался во вторник - спустя месяц после трагедии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления общественного здоровья.

Там отметили, что пострадавший пилот 21 января в стабильном состоянии был выписан домой из городской клинической больницы, чтобы продолжить лечение амбулаторно. Он наблюдался в поликлинике у кардиолога, хирурга, терапевта и психолога.

Однако вечером во вторник в "скорую" поступил звонок о резком ухудшении его состояния. Медики приехали вовремя и провели все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, но это не помогло - пилот скончался.

Авиакатастрофа

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, направлявшийся в Нур-Султан, 27 декабря после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

В крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Второй пилот в тяжелом состоянии был госпитализирован, ему провели успешную операцию на позвоночнике.