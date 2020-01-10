Обледенение самолета назвали основной версией авиакатастрофы в Казахстане

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Комиссия по расследованию крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты называет обледенение воздушного судна основной версией авиакатастрофы, сказал заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

К таким выводам эксперты пришли на основании изученной метеорологической информации и анализа данных бортового самописца, сказал Скляр на пресс-конференции в Нур-Султане в пятницу.

По данным вице-премьера, всего комиссией в ходе расследования было выдвинуто четыре версии крушения самолета. "Первая - нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна, второе - воздействие внешних факторов, таких как метеоусловия, сдвиг ветра, спутная струя и обледенение, третье - ошибка экипажа в технике пилотирования, четвертое - отказ авиационной техники", - уточнил он.

В свою очередь, генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Виктор Сороченко, выступая на пресс-конференции, заявил, что расследование крушения лайнера может занять длительное время.

"Несмотря на усиленный режим работы, мировая практика показывает, что расследование подобных авиационных происшествий занимает не менее нескольких месяцев, а иногда более года. В основном на сроки расследования влияет, и (всё - ИФ) зависит от глубины и объемов необходимых исследований. Следует принимать и чисто процедурные, временные факторы", - сказал Сороченко.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан 27 декабря 2019 года после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

При крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

По факту крушения самолета МВД Казахстана ведет досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства" Уголовного кодекса республики.

Премьер-министр Аскар Мамин ранее заявлял, что правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января.