МВД Казахстана сообщило о 12 погибших и 49 пострадавших в авиакатастрофе

Рассматриваются две версии крушения - техническая неисправность или ошибка пилота

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В крушении самолета Bek Air под Алма-Атой, по уточненным данным, погибли 12 человек, пострадали 49, сообщил комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана. Их имена опубликованы. Ранее в мэрии Алма-Аты сообщали о 15 погибших и 66 пострадавших.

На борту было 93 пассажира и пять членов экипажа. Погиб командир воздушного судна Марат Муратабаев. Среди пассажиров было четверо иностранцев - два гражданина Украины, один гражданин Киргизии и один гражданин Китая, все иностранцы выжили, сообщили в МВД.

Пострадавший гражданин Киргизии госпитализирован, его навестят сотрудники генконсульства в Алма-Ате, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь киргизского МИД Улан Дыйканбаев.

Ранее отмечалось, что спасательные работы на месте крушения завершились.

Fokker-100 авиакомпании Bek Air, вылетевший из Алма-Аты в Нур-Султан, вскоре после взлета начал терять высоту и упал в жилом квартале. Он столкнулся со строящимся двухэтажным домом, в котором на тот момент никого не было. Пожара не произошло.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Работа авиакомпании приостановлена о выяснения всех обстоятельств, она отменяет рейсы пока до 31 декабря, пассажирам рекомендуют сдать билеты, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство индустрии Казахстана. Аэропорт Алма-Аты работает по графику. Полеты Fokker-100 в Казахстане приостановлены.

Экипаж разбившегося самолета перед вылетом на самочувствие не жаловался, сообщил представитель авиакомпании Bek Air. На вопрос о состоянии экипажа после крушения самолета представитель компании не ответил, сославшись, что ему сейчас "сложно говорить".

На месте крушения нашли бортовые самописцы, объявил на брифинге вице-премьер Роман Скляр. Он добавил, что рассматриваются две версии катастрофы - ошибки пилота или техническая неисправность. По его словам, при взлете самолет дважды коснулся хвостом взлетной полосы.

Погибшему самолету 23 года, последний сертификат летной годности воздушного судна ему выдали в мае 2019 года.

В расследовании причин крушения примут участие Межгосударственный авиационный комитет СНГ и представители нидерландского завода-изготовителя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.