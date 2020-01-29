Москва обвинила нидерландских депутатов в провокации

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия заблаговременно сообщила Нидерландам о нежелательности включения депутата Шурда Шурдсмы в состав парламентской делегации, которая собиралась посетить Россию, и поэтому расценивает отмену визита делегации как провокацию, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Там напомнили, что парламентарии из Нидерландов планировали посетить Россию 25-27 февраля 2020 года по приглашению Комитета по международным делам Госдумы.

В министерстве добавили, что предупреждение по поводу Шурдсмы было сделано в ходе встречи в МИД со временным поверенным в делах Нидерландов в России 14 января.

"Теперь понятно, на что рассчитывали голландские парламентарии, принимая решение о включении Шурдсмы в состав своей делегации. Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия", - добавили на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что депутат Шурдсма "известен нам не просто недружелюбными, но и откровенно агрессивными - на грани оскорблений - высказываниями в адрес нашей страны". "В 2013 году он призывал прервать проведение Года России в Нидерландах и Нидерландов в России. В 2014 году требовал бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи, а в 2018 году - перенести Чемпионат мира по футболу в другую страну. В контексте расследования обстоятельств крушения малайзийского "Боинга" он безапелляционно и грубо настаивал, вопреки здравому смыслу и юридическим процедурам, на необходимости уже сейчас "наказать" Россию", - говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что в Нидерландах "стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки".

Во вторник нидерландские СМИ со ссылкой на комитет парламента по иностранным делам сообщили, что депутаты парламента Нидерландов отменили свой визит в Россию. Это произошло после того, как один из участников делегации - член партии "Демократы 66" Шурд Шурдсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.

Намечавшаяся поездка нидерландских депутатов была бы первым их подобным визитом в РФ с 2008 года.