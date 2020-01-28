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США предложили дать палестинскому государству доступ к двум израильским портам

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американский план по ближневосточному урегулированию предполагает, что палестинское государство получит возможность использовать инфраструктуру израильских портов Хайфа и Ашдод, сообщает Белый дом.

Об этом говорится в пояснениях Вашингтона к мирному плану по Ближнему Востоку. Кроме того, палестинской стороне будет разрешено открыть курорт на северном берегу Мертвого моря. Также план предусматривает "продолжение палестинских сельхозпроектов" в Иорданской долине. Сама долина, согласно плану США, должна быть де-факто под контролем Израиля.

В плане также отмечается, что палестинские беженцы не будут иметь возможность селиться в Израиле, так как им будет предоставлен выбор: либо жить на территории палестинского государства, либо отправиться в третью страну.

Пристальное внимание в плане уделяется экономическому развитию палестинских территорий. План экономразвития предусматривает выделение палестинской стороне $50 млрд. Это, согласно расчетам авторов плана, позволит создать миллион рабочих мест и увеличить ВВП Палестины более чем в два раза.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме представил план Вашингтона по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Американский лидер обратил внимание, что этот план может стать последним шансом для палестинцев обрести собственное государство. По словам президента США, данный документ предполагает увеличение занимаемых палестинцами территорий более чем вдвое, а также создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме.

Трамп также рассказал, что США и Израиль подготовят карту, которая будет отображать границы двух будущих государств - палестинского и израильского.

США Израиль Палестина Хайфа Ашдод

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