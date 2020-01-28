Трамп заявил, что его план сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля

По словам президента США, его план также предполагает увеличение палестинских территорий более чем вдвое

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.

Об этом американский лидер сказал, выступая в Белом доме. Он также сообщил, что мирный план его администрации предполагает сосуществование израильского и палестинского государств. По его словам, это беспроигрышная возможность для Израиля и Палестины. Он отметил, что Израиль "делает большой шаг в сторону мира".

Кроме того, Трамп предупредил, что американский план может стать последним шансом для палестинцев обрести собственное государство. По словам президента США, этот план предполагает увеличение занимаемых палестинцами территорий более чем вдвое, а также создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме.

Американский лидер указал, что палестинцы "заслуживают намного лучшей жизни". По его словам, данный план представляет собой "самое детализированное предложение" по ближневосточному урегулированию, которое когда-либо выдвигалось. В частности, США и Израиль подготовят карту, которая будет отображать границы двух будущих государств - палестинского и израильского.

Американский лидер также рассказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов использовать план США по ближневосточному урегулированию как основу для прямых переговоров с палестинцами. По словам Трампа, об этом израильский политик сообщил ему накануне, 27 января.

План Трампа

Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.

По данным источника агентства, говорившего на условиях анонимности, предполагается, что в течение этих четырех лет сторонами будут вестись переговоры о всеобъемлющем соглашении.

Кроме того, план предусматривает, что израильские поселения остаются под контролем Израиля. Агентство отмечало, что политическая часть плана описана на 50 страницах, экономическая часть, которую уже раскрыли летом 2019 года, - на 30 страницах.

Ранее во вторник телеканал "Аль-Арабийя" передавал, что в мирном плане США по Ближнему Востоку будет отражена концепция "двух государств для двух народов" - израильтян и палестинцев.

Также сообщалось, что тысячи палестинцев вышли на акции протеста в секторе Газа во вторник. Активисты протестовали против мирного плана США по Ближнему Востоку. Протестующие начали жечь портреты Трампа и Нетаньяху. На одном из изображений Трампа было написано "Трамп! Палестина не твоя, чтобы ты ее продавал".