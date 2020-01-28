План Трампа по Палестине: Обобщение

Палестины протестуют против плана Трампа Фото: Reuters

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предполагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Обещания Трампа

Президент США Дональд Трамп во вторник вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху огласил в Вашингтоне во вторник детали политической части плана по мирному урегулированию.

Трамп заявил, что план США по ближневосточному урегулированию предполагает сосуществование израильского и палестинского государств.

"Мое видение (план – ИФ) предоставляет беспроигрышную возможность для обеих сторон, реалистичное сосуществование двух государств", – сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Он напомнил, что при его администрации посольство США в Израиле было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим, а сам Иерусалим был признан столицей Израиля. По его словам, Иерусалим должен остаться неделимой столицей этой страны.

Также Трамп сказал, что план предполагает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Он указал на то, что план представляет собой "самое детализированное предложение" по ближневосточному урегулированию, которое когда-либо выдвигалось. В частности, США и Израиль подготовят карту, которая будет отображать границы двух будущих государств – палестинского и израильского.

Кроме того, план президента США предусматривает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях. Предполагается, что в течение этих четырех лет стороны проведут переговоры о всеобъемлющем соглашении.

План предусматривает, что ныне существующие израильские поселения остаются под контролем Израиля.

Сам Трамп также считает, что подготовленный его администрацией план, возможно, станет последним шансом для палестинцев обрести собственное государство.

Президент США отметил, что сейчас наступил подходящий для мусульманского мира момент, чтобы "исправить ошибку 1948 года и признать Израиль".

Детали плана

США в рамках плана предлагают предоставить палестинскому государству доступ к двум израильским портам – Хайфе и Ашдоду. В пояснениях к плану американская администрация пояснила, что палестинцы смогут использовать и управлять объектами в этих портах.

Палестинской стороне разрешат открыть курорт на северном берегу Мертвого моря. План предусматривает "продолжение палестинских сельхозпроектов в Иорданской долине. Сама долина, согласно плану США, должна быть де-факто под контролем Израиля.

Палестинские беженцы не будут иметь возможности селиться в Израиле, им предоставят выбор: либо жить на территории палестинского государства, либо отправиться в третью страну.

Пристальное внимание в плане уделяется экономическому развитию палестинских территорий. План экономического развития предусматривает выделение палестинской стороне $50 млрд. Это, согласно расчетам авторов плана позволит создать миллион рабочих мест и увеличить ВВП Палестины более чем в два раза.

Также план предусматривает, что "демилитаризованное палестинское государство" будет мирно сосуществовать с Израилем, и Израиль будет обеспечивать безопасность на западе Иорданской долины. Предполагается, что палестинцы будут работать вместе с США и Израилем, чтобы потенциально взять на себя больше ответственности в сфере безопасности.

Трамп опубликовал в твиттере карту "будущего государства Палестины" в рамках своего плана.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

На карте территорию сектора Газа и Западного берега реки Иордан соединяет тоннель. С территории Западного берега реки Иордан два моста ведут на территорию Иордании.

На границе с Египтом предлагается также создать две палестинские территории, соединенные с сектором Газа и между собой. На одной из территорий Трамп предлагает создать "высокотехнологическую промышленную зону", а на другой – "жилую и сельскохозяйственную" зону.

Территорию сектора Газа, согласно карте, предлагается сохранить в нынешних границах.

В пределах Западного берега реки Иордан на карте палестинскими отмечены города Дженин, Тулькарм, Наблус, Калькилия, Рамалла, Иерихон, Вифлеем и Хеврон, которые и сейчас являются палестинскими.

Карта не предполагает, что с палестинских территорий будет выход к Мертвому морю. Однако в пояснениях к плану по урегулированию говорится, что палестинцы смогут создать курорт на северном побережье Мертвого моря.

Спорная территория Голанских высот на карте отмечена как часть Израиля. Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта 2019 года.

Ранее во вторник Трамп заявил, что эта концептуальная карта в дальнейшем будет дорабатываться. Она "более чем вдвое увеличит палестинскую территорию", отметил президент США, и иллюстрирует "территориальный компромисс", на который готов пойти Израиль.

Реакция Израиля

Биньямин Нетаньяху после того, как Трамп огласил основные детали плана, заявил, что согласен вести переговоры с палестинцами на основе плана президента США по ближневосточному урегулированию.

Он назвал Трампа "самым лучшим другом, который когда-либо был у Израиля в Белом доме". По его словам, американский лидер признает, что у Израиля должен быть суверенитет над Иорданской долиной и другими территориями, которые израильская сторона считает стратегически важными, а также что у Израиля должен быть суверенитет над территориями, который позволит "Израилю защищать себя своими силами".

Нетаньяху добавил, что реализация плана, возможно, поможет Израилю улучшить отношения с арабским миром. В то же время, по словам премьера Израиля, имплементация плана подтолкнет арабский мир к тому, чтобы "признать Израиль еврейским государством".

И Нетаньяху, и оппозиционный лидер Израиля Бени Ганц, который также приехал в Вашингтон на переговоры с Трампом, подписали со своей стороны план администрации США.

Протест палестинцев

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас за несколько часов до объявления деталей плана резко раскритиковал его и самого Трампа. Он сказал, что ему поступало несколько звонков из Вашингтона, но он отказывался на них отвечать.

Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что направил Аббасу письмо, в котором содержатся детали плана. Он пообещал, что если палестинцы сядут за стол переговоров, "мы постоянно будем с вами".

Вместе с тем, по словам Нетаньяху, план предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС и демилитаризацию сектора Газа. Именно ХАМАС в настоящее время удерживает контроль над сектором Газа, США и Израиль считают эту группировку террористической.

Палестинское движение ХАМАС после объявления деталей плана призвало палестинцев объединиться и выразить свой гнев в связи с планом США. Палестинцы с Западного берега реки Иордан и из сектора Газа "должны объединиться, чтобы бороться против оккупации", заявил член политического бюро ХАМАС Халил аль-Хайя.

Тысячи палестинцев во вторник на фоне объявления деталей плана протестуют в секторе Газа. Протестующие жгут портреты президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. На одном из изображений Трампа написано "Трамп! Палестина не твоя, чтобы ты ее продавал".

История плана

Этот план был одним из предвыборных обещаний президента Трампа, работа над ним велась сотрудниками его администрации несколько лет. В июле на конференции в Бахрейне США обнародовали его экономическую часть, в разработке которой приняли участие советник Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США по мирному процессу на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. Экономическая часть плана предусматривает иностранные инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины.

Публикация политической части плана неоднократно откладывалась из-за неопределенной внутренней политической обстановки в Израиле, где за последний год дважды проходили выборы, но сформировать правительство ни Нетаньяху, ни Ганц так и не смогли.

Новые выборы в Израиле запланированы на 2 марта.