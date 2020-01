План Трампа по Палестине: Обобщение

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предполагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Президент США Дональд Трамп во вторник вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху огласил в Вашингтоне во вторник детали политической части плана по мирному урегулированию.

Трамп заявил, что план США по ближневосточному урегулированию предполагает сосуществование израильского и палестинского государств.

"Мое видение (план – ИФ) предоставляет беспроигрышную возможность для обеих сторон, реалистичное сосуществование двух государств", – сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Он напомнил, что при его администрации посольство США в Израиле было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим, а сам Иерусалим был признан столицей Израиля. По его словам, Иерусалим должен остаться неделимой столицей этой страны.

Также Трамп сказал, что план предполагает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Он указал на то, что план представляет собой "самое детализированное предложение" по ближневосточному урегулированию, которое когда-либо выдвигалось. В частности, США и Израиль подготовят карту, которая будет отображать границы двух будущих государств – палестинского и израильского.

Кроме того, план президента США предусматривает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях. Предполагается, что в течение этих четырех лет стороны проведут переговоры о всеобъемлющем соглашении.

План предусматривает, что ныне существующие израильские поселения остаются под контролем Израиля.

Сам Трамп также считает, что подготовленный его администрацией план, возможно, станет последним шансом для палестинцев обрести собственное государство.

Президент США отметил, что сейчас наступил подходящий для мусульманского мира момент, чтобы "исправить ошибку 1948 года и признать Израиль".

США в рамках плана предлагают предоставить палестинскому государству доступ к двум израильским портам – Хайфе и Ашдоду. В пояснениях к плану американская администрация пояснила, что палестинцы смогут использовать и управлять объектами в этих портах.

Палестинской стороне разрешат открыть курорт на северном берегу Мертвого моря. План предусматривает "продолжение палестинских сельхозпроектов в Иорданской долине. Сама долина, согласно плану США, должна быть де-факто под контролем Израиля.

Палестинские беженцы не будут иметь возможности селиться в Израиле, им предоставят выбор: либо жить на территории палестинского государства, либо отправиться в третью страну.

Пристальное внимание в плане уделяется экономическому развитию палестинских территорий. План экономического развития предусматривает выделение палестинской стороне $50 млрд. Это, согласно расчетам авторов плана позволит создать миллион рабочих мест и увеличить ВВП Палестины более чем в два раза.

Также план предусматривает, что "демилитаризованное палестинское государство" будет мирно сосуществовать с Израилем, и Израиль будет обеспечивать безопасность на западе Иорданской долины. Предполагается, что палестинцы будут работать вместе с США и Израилем, чтобы потенциально взять на себя больше ответственности в сфере безопасности.

Трамп опубликовал в твиттере карту "будущего государства Палестины" в рамках своего плана.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL