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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:31

Министр торговли США отложил поездку в Китай из-за эпидемии нового коронавируса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министр торговли США Уилбур Росс отложил намеченную на эту неделю поездку в Китай из-за вспышки нового коронавируса.

Как сообщил официальный представитель министерства, Росс принял такое решение на фоне опасений американских чиновников, связанным с распространением коронавируса.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Уилбур Росс Китай коронавирус США

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