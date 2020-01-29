Более двухсот американцев эвакуированы из Уханя на самолете без иллюминаторов

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Из китайского Уханя эвакуированы 240 американцев, сообщает в среду агентство Associated Press.

Самолет совершил посадку в Анкоридже на Аляске для дозаправки, затем он продолжит путь в направлении Южной Каролины. Отмечается, что на борту находятся дипломаты и другие граждане США, оказавшиеся в эпицентре вспышки нового коронавируса. По данным Assoiciated Press, у самолета, на котором были вывезены американцы, нет иллюминаторов.

Местное издание Anchorage Daily News сообщает со ссылкой на представителя департамента здравоохранения штата, что зону вокруг приземлившегося самолета авиакомпании Kalitta Air изолировали. Пассажирам предстоит проверка на коронавирус.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Белый дом рассматривает возможность приостановки всех полетов из Китая в США и обратно из-за нового типа коронавируса. Однако высокопоставленный чиновник администрации США в интервью CNN опроверг подобные сообщения.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в других странах, в том числе в Таиланде, Малайзии, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.