Казахстан прервал транспортное сообщение с Китаем

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Казахстан с 3 февраля прекращает авиасообщение с Китаем, с 1 января - железнодорожные перевозки, с 29 января - автобусные, сообщила пресс-служба пресс-служба правительства.

Также приостановлена выдача виз гражданам Китая.

В правительстве также напомнили, что страна отказалась провести отборные матчи теннисного Кубка Федерации, которые первоначально планировали организовать в Китае, но отменили из-за вспышки вирусной инфекции. Также отменен отборочный чемпионат Азии по водному поло, который планировался в феврале.

Пока случаев заражения новым коронавирусом в Казахстане не зафиксировано, заверили в правительстве.

С 6 января в Казахстане были госпитализированы и изолированы 35 человек, которые приехали из Китая и у которых были симптомы вирусного заболевания, отчитался сообщил главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин. У 27 из них диагностировали ОРВИ, грипп, парагрипп. У остальных восьми тестирование продолжается.

По словам Бекшина, национальный научный центр особо опасных инфекций им.Айкимбаева в Алматы уже освоил диагностику нового коронавируса.

На утро 29 января в Китае было подтверждено 5997 случаев заражения новым коронавирусом, еще 65 зарегистрированы в 15 других странах. 132 заболевших умерли.