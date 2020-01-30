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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:24

В китайской провинции Хубэй зафиксировано более 1 тыс. больных новой пневмонией

В китайской провинции Хубэй зафиксировано более 1 тыс. больных новой пневмонией
Фото: Reuters

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в китайской провинции Хубэй зарегистрировано 1032 случая заболевания и 37 случаев летального исхода в результате распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, сообщили местные власти.

На административный центр провинции город Ухань приходится 356 вновь выявленных заболевших и 25 скончавшихся в результате болезни.

Всего со времени вспышки заболевания в декабре прошлого года в Хубэе, который является его эпицентром, зафиксировано 4586 больных (2261 - в Ухане), жертвами нового коронавируса стали 162 человека (129 - в Ухане), после прохождения курса лечения и выздоровления из медучреждений выписаны 90 человек, отмечается в сообщении.

По состоянию на 00:00 по местному времени (19:00 среды по Москве), в больницах провинции находятся 4334 больных новой пневмонией, более 26600 человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на заболевание.

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