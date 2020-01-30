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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:33

Постпред в ДФО отверг угрозу отраслям экономики России

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - По мнению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьера Юрия Трутнева, ситуация с распространением нового коронавируса не угрожает отраслям экономики РФ.

"Я не думаю, что эта ситуация угрожает каким-либо отраслям экономики", - сообщил Трутнев, отвечая на вопрос журналистов во Владивостоке о том, каким отраслям экономики РФ может угрожать ситуация с коронавирусом.

От отметил, что преждевременно давать оценку мерам, принятым в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Когда мы говорим о новом вирусе с длительным инкубационным периодом, 14 дней, ответ "достаточно" или "недостаточно" мы получим в результате какого-то периода времени", - добавил Трутнев.

Среди мер, предпринятых для профилактики коронавируса, вице-премьер назвал продление каникул в вузах и просьбу об остановке проектов с привлечением иностранцев.

"Мы сегодня приняли решение о продлении студенческих каникул для тех вузов, где есть иностранные студенты. Еще ряд мер принимается, вы о них знаете. Мы попросили оставить все проекты с привлечением иностранной рабочей силы", - отметил он.

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Как сообщалось, за истекшие стуки в Китае зарегистрирован 1731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода.

В Хубэе зарегистрировано 1032 случая заболевания и 37 случаев летального исхода. На Ухань приходится 356 вновь выявленных заболевших и 25 скончавшихся в результате болезни.

ДФО Юрий Трутнев

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