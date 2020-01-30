Трамп создал специальную рабочую группу по борьбе с "уханьским" коронавирусом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Решением президента США Дональда Трампа сформирована специальная рабочая группа по борьбе с коронавирусом, сообщил Белый дом в четверг.

Группа проводит ежедневные совещания с понедельника, 27 января. Ее возглавляет министр здравоохранения Алекс Азар, который координирует свою работу с Советом национальной безопасности. В состав группы вошли эксперты из Белого дома и некоторых правительственных учреждений, включая ведущих специалистов страны по инфекционным заболеваниям.

В задачи этой структуры входит разработка мер по мониторингу ситуации и предотвращению распространения вируса, а также своевременное информирование населения о состоянии дел. Белый дом отметил, что по состоянию на сегодняшний день "уровень риска распространения инфекции в Соединенных Штатах остается низким".

Накануне, 29 января, Трамп сообщил, что ведущие агентства США, занимающиеся вопросом нового типа коронавируса, поделились с ним последней информацией. "Только что все наши замечательные агентства, которые также тесно сотрудничают с Китаем, проинформировали о коронавирусе в Китае. Мы будем продолжать следить за происходящими событиями. У нас есть лучшие специалисты в любой точке мира, и они прекрасно работают по этому вопросу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", - написал Трамп в твиттере.

Ранее экономический советник президента США Ларри Кадлоу сообщил, что США направляют в Китай для борьбы с коронавирусом специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC). Он также отметил, что рассматривается вопрос о дальнейшем сокращении полетов в Китай американских авиакомпаний.

Как сообщила представитель госдепартамента Морган Ортагус, все сотрудники американских учреждений, а также частные лица, эвакуированные Соединенными Штатами из китайского города Уханя - административного центра провинции Хубэй - пройдут тщательный медосмотр.

"Как мы уже отмечали ранее, их тщательно обследуют и подвергнут контролю экспертов в центрах США по профилактике заболеваний и службах здравоохранения", - говорится в распространенном заявлении Ортагус.

Он отметила, что "принимаются все необходимые меры для сохранения здоровья этих возвращающихся американцев, а также здоровья и безопасности их соотечественников здесь, дома". Дипломат сказала, что Вашингтон тесно сотрудничает с властями КНР, "чтобы предложить им всю возможную помощь".

Как сообщалось, за истекшие стуки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода. Скончались 170 человек.

В Хубэе зарегистрировано 1 тыс. 32 случая заболевания и 37 случаев летального исхода. На Ухань приходится 356 вновь выявленных заболевших и 25 скончавшихся в результате болезни.