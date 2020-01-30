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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:33

Трамп создал специальную рабочую группу по борьбе с "уханьским" коронавирусом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Решением президента США Дональда Трампа сформирована специальная рабочая группа по борьбе с коронавирусом, сообщил Белый дом в четверг.

Группа проводит ежедневные совещания с понедельника, 27 января. Ее возглавляет министр здравоохранения Алекс Азар, который координирует свою работу с Советом национальной безопасности. В состав группы вошли эксперты из Белого дома и некоторых правительственных учреждений, включая ведущих специалистов страны по инфекционным заболеваниям.

В задачи этой структуры входит разработка мер по мониторингу ситуации и предотвращению распространения вируса, а также своевременное информирование населения о состоянии дел. Белый дом отметил, что по состоянию на сегодняшний день "уровень риска распространения инфекции в Соединенных Штатах остается низким".

Накануне, 29 января, Трамп сообщил, что ведущие агентства США, занимающиеся вопросом нового типа коронавируса, поделились с ним последней информацией. "Только что все наши замечательные агентства, которые также тесно сотрудничают с Китаем, проинформировали о коронавирусе в Китае. Мы будем продолжать следить за происходящими событиями. У нас есть лучшие специалисты в любой точке мира, и они прекрасно работают по этому вопросу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", - написал Трамп в твиттере.

Новый коронавирус в Китае

Ранее экономический советник президента США Ларри Кадлоу сообщил, что США направляют в Китай для борьбы с коронавирусом специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC). Он также отметил, что рассматривается вопрос о дальнейшем сокращении полетов в Китай американских авиакомпаний.

Как сообщила представитель госдепартамента Морган Ортагус, все сотрудники американских учреждений, а также частные лица, эвакуированные Соединенными Штатами из китайского города Уханя - административного центра провинции Хубэй - пройдут тщательный медосмотр.

"Как мы уже отмечали ранее, их тщательно обследуют и подвергнут контролю экспертов в центрах США по профилактике заболеваний и службах здравоохранения", - говорится в распространенном заявлении Ортагус.

Он отметила, что "принимаются все необходимые меры для сохранения здоровья этих возвращающихся американцев, а также здоровья и безопасности их соотечественников здесь, дома". Дипломат сказала, что Вашингтон тесно сотрудничает с властями КНР, "чтобы предложить им всю возможную помощь".

Как сообщалось, за истекшие стуки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода. Скончались 170 человек.

В Хубэе зарегистрировано 1 тыс. 32 случая заболевания и 37 случаев летального исхода. На Ухань приходится 356 вновь выявленных заболевших и 25 скончавшихся в результате болезни.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Дональд Трамп США Китай

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