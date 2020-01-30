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Японский миллиардер отказался от поисков спутницы для полета на Луну

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, отказался от поиска спутницы для полета на Луну, о своем решении бизнесмен написал в четверг в твиттере.

44-летний Маэдзава пояснил, что отказался от поисков спутницы "по личным причинам". Накануне, 29 января, он уведомил японский стриминговый сайт AbemaTV, на котором должно было выходить шоу о поисках бизнесменом девушки для космического полета, о своем решении. "Несмотря на мою искреннюю решимость насчет (съемок в - ИФ) шоу, какая-то часть меня по-прежнему испытывала смешанные чувства по поводу моего участия (в шоу - ИФ)", - объяснил миллиардер свой поступок.

Маэдзава также написал, что в общей сложности заявки на участие в шоу с ним подали 27 722 девушки. Миллиардер отметил, что своим решением разочаровал "многих людей" - как тех женщин, что подали заявки, так и сотрудников AbemaTV, которые готовились к запуску шоу. Он извинился перед всеми, кого задел своим поступком.

О поисках подруги, с которой он хотел бы полететь на Луну, бизнесмен написал в твиттере 12 января. Претендентки должны были соответствовать ряду критериев: Маэдзава искал одиноких девушек от 20 лет, позитивных и ярких, интересующихся космическими полетами и ратующих за мир во всем мире. В феврале и марте бизнесмен планировал провести ряд встреч с потенциальными спутницами. Весь процесс должен был транслироваться AbemaTV.

Маэдзава станет первым космическим туристом компании SpaceX. Сам полет намечен на 2023 год. Экспедиция займет около недели, сообщала в 2018 году компания.

Маэдзава является основателем крупнейшего в Японии интернет-магазина одежды Zozotown. По данным Forbes, его состояние оценивается в 2 млрд долларов.

Юсаку Маэдзава Япония Space X

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