Японский миллиардер найдет подругу для полета на Луну с помощью ТВ-шоу

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Японский миллиардер Юсаку Маэдзава решил с помощью телешоу найти себе подругу для совместного полета на Луну на корабле Starship, разработанном компанией Илона Маска SpaceX.

Об этом бизнесмен написал в своем твиттере. Поиски Маэдзавой подруги для полета на Луну будет транслировать японский стриминговый сайт AbemaTV. Как говорится на сайте проекта, претендентки должны соответствовать ряду критериев: это должны быть одинокие девушки в возрасте 20 лет или старше; они должны быть "яркими личностями" и всегда оставаться позитивными; они должны интересоваться космическими полетами и быть готовыми участвовать в подготовке к такой экспедиции; они также должны быть настроены брать от жизни все и ратовать за мир во всем мире.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте проекта до 10 утра по японскому времени (04:00 по Москве) 17 января. В середине февраля и в середине марта Маэдзава проведет ряд встреч со своими потенциальными подружками. О том, какую девушку миллиардер выберет, он объявит в конце марта.

44-летний бизнесмен написал на сайте проекта, что "чувство одиночества и пустоты начинает постепенно одолевать" его. Поэтому сейчас Маэдзава поставил перед собой цель найти любовь всей своей жизни, пояснил он.

Маэдзава станет первым космическим туристом компании SpaceX. Сам полет намечен на 2023 год. Экспедиция займет около недели, сообщала в 2018 году компания.

Маэдзава является основателем крупнейшего в Японии интернет-магазина одежды Zozotown. По данным Forbes, его состояние оценивается в 2 млрд долларов.