Лекарства от коронавируса нет, но вылечиться можно. Обобщение

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор заверил, что вылечить новый коронавирус можно, и посоветовал родителям напомнить детям, почему надо мыть руки.

"Можно ли вылечить новый коронавирус? Да, разумеется. Однако не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса - так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания", - говорится в сообщении Роспотребнадзора в четверг.

При этом отмечается, что вирусную пневмонию нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции легких.

В зоне риска тяжелого течения заболевания находятся дети и люди старше 65 лет, а также люди с ослабленной иммунной системой.

Расскажите детям

Роспотребнадзор порекомендовал родителям рассказать детям о профилактике нового коронавируса из Китая.

"Что можно сделать дома? Расскажите детям о профилактике коронавируса", - отмечается в сообщении.

Служба рекомендует объяснить детям, как распространяются микробы, почему важна хорошая гигиена рук и лица.

"Убедитесь, что у каждого в семье есть свое полотенце. Напомните, что нельзя делиться зубными щетками и другими предметами личной гигиены. Часто проветривайте помещение", - говорится в сообщении.

Воздержитесь от рукопожатий и поцелуев

Роспотребнадзор опубликовал перечень "Самых часто задаваемых вопросов" и ответов по коронавирусу.

Изначально, по данным ведомства, вспышка произошла от животных. Предположительно, источником стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань, где шла активная торговля не только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи и летучие мыши.

В ведомстве отметили, что новый коронавирус, как и другие респираторные вирусы, распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. "Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Там также рассказали, как защититься от коронавируса.

Самое важное, что можно сделать, чтобы не заразиться - поддерживать чистоту рук и поверхностей, заявили в ведомстве. Также надо стараться не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). С собой рекомендуется носить дезинфицирующее средство для рук, также всегда мыть их перед едой. Также стоит запастись одноразовыми салфетками, чтобы прикрывать рот и нос во время чихания и кашля, а после сразу выбрасывать.

"Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица", - предупредили в Роспотребнадзоре.

Также не рекомендуется есть из общих упаковок (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

"Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется", - сказано в сообщении.

На работе рекомендуется регулярно очищать поверхности и устройства, к которым прикасаешься (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Занемог - обратись к врачу

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции, что профилактика и своевременное обращение к врачам не даст коронавирусу распространиться.

"Все те меры, которые мы с вами применяем при гриппе: занемог - обратись к врачу, начал чихать и кашлять, а здесь тоже с этого же начинается, - не геройствуй, не иди на работу, не едь в метро. А если наденем еще и маски, то тогда все, считайте, что филиал рая у нас на Земле", - сказал Онищенко.

Он отметил, что необходимо правильно питаться, принимать витамины, своевременно обращаться к врачу и адекватно одеваться по погоде, и тогда "мы с вами преодолеем тяжелую острую респираторную инфекцию".

"Надо собраться внутренне и ответственно относится к своему здоровью", - добавил Онищенко.

Коронавирус из Уханя

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса (2019-nCoV).

Всего с декабря в Китае зафиксировано 7 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса; от него скончались уже 170 человек.

В России пока никто не заразился новой коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг вечером в Минздраве РФ со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме. Однако бывают и тяжелые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Middle East respiratory syndrome, MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS), напомнили в ведомстве.