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В РФ выявлены два первых случая заболевания новым коронавирусом

Начата эвакуация россиян из китайской провинции Хубэй

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россия уведомила Китай о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из китайской провинции Хубэй из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает МИД РФ.

Cамостоятельно из провинции Хубэй выехать невозможно, так как в регионе введен карантин.

В пятницу, 31 января, стало известно, что два первых случая заболевания выявлено в Китае. Как сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По ее словам, в Ухани находятся 300 граждан РФ, в Хубэе - 341.

Сразу после прибытия в Россию в аэропорту эвакуированные из Китая россияне пройдут дополнительный эпидемиологический контроль.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всего с декабря 2019 года в Китае зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях.

Китай Ухань Хайнань

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