Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:31

Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди пациентов с коронавирусом в Китае

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Посольство России в Китае сообщило, что российских граждан среди заболевших коронавирусом в Китае нет.

В диппредставительстве напомнили, что проводится эвакуация россиян из провинции Хубэй и города Ухань, в связи с этим посольство формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции.

В миреНачата эвакуация россиян из китайской провинции ХубэйЧитать подробнее

По данным, предоставленным китайской стороной, в настоящий момент в провинции Хубэй находится 341 российский гражданин, из них 300 - в городе Ухань. Посольству удалось установить связь с 186 соотечественниками.

Там напомнили, что дипломаты в режиме реального времени принимают все обращения по телефону, электронной почте, через социальную сеть Вконтакте.

По последним данным, в Китае уже 11 тыс. 791 заболевших новым вирусом, смертельный исход зафиксирован в 259 случаях.

За переделами материкового Китая зарегистрированы 30 подтвержденных случаев новой пневмонии. Накануне было объявлено, что два первых случая зафиксированы в РФ: это граждане КНР в Забайкалье и Тюменской области.

Хроника 09 января – 01 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
китай

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 1 февраля

Новый коронавирус в Китае

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 12 тыс. человек

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 12 тыс. человек

Граждане России в Шанхае не заразились коронавирусом

Brexit

Великобритания покинула ЕС

Великобритания покинула ЕС

Еще 45 человек умерли из-за коронавируса в провинции Хубэй

ProtonMail заблокировала ящики, с которых в РФ рассылались угрозы взрывов

Польша купила у США истребители F-35

Польша купила у США истребители F-35

Что произошло за день: пятница, 31 января

American Airlines и Delta Air Lines отменят все рейсы в Китай

Начата эвакуация россиян из китайской провинции Хубэй

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');