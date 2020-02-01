Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди пациентов с коронавирусом в Китае

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Посольство России в Китае сообщило, что российских граждан среди заболевших коронавирусом в Китае нет.

В диппредставительстве напомнили, что проводится эвакуация россиян из провинции Хубэй и города Ухань, в связи с этим посольство формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции.

По данным, предоставленным китайской стороной, в настоящий момент в провинции Хубэй находится 341 российский гражданин, из них 300 - в городе Ухань. Посольству удалось установить связь с 186 соотечественниками.

Там напомнили, что дипломаты в режиме реального времени принимают все обращения по телефону, электронной почте, через социальную сеть Вконтакте.

По последним данным, в Китае уже 11 тыс. 791 заболевших новым вирусом, смертельный исход зафиксирован в 259 случаях.

За переделами материкового Китая зарегистрированы 30 подтвержденных случаев новой пневмонии. Накануне было объявлено, что два первых случая зафиксированы в РФ: это граждане КНР в Забайкалье и Тюменской области.