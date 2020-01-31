Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:52

Пекин разрешил эвакуировать из Хубэя больше ста граждан ФРГ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Китай дал Германии разрешение организовать спецрейс бундесвера в Ухань для эвакуации более ста граждан ФРГ, сообщил глава МИД Хайко Маас. В момент его разговора с журналистами этот самолет должен был вылететь в Китай.

Новый коронавирус в Китае

Эвакуируемые не заражены и ни у кого нет даже подозрения на коронавирус. Однако по прибытии их закроют на две недели карантина в госпитале бундесвера, сказал министр. Прилететь они должны 1 февраля.

Правительства других стран просили Германию забрать и их сограждан из Китая, но в самолете для них не оказалось места, отметил Маас.

По просьбе Пекина Германия отправит в Китай около 10 000 защитных костюмов, сказал также министр.

В Германии заражение коронавирусом 2019-nCoV подтверждено у пяти человек - это сотрудники компании Webasto.
На утро 31 января в Китае было подтверждено 9 692 случаев заражения, погибли 213 заболевших. В провинции Хубэй число заболевших достигло 5806, умерших - 204. Провинция с 23 января постепенно закрывалась на карантин. Иностранцы теперь могут покинуть ее только организованно и с согласия властей Китая. Своих сограждан оттуда уже вывезли США, Великобритания и Япония.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 – 31 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Германия Ухань Хубэй Хайко Маас

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

В Италии из-за коронавируса на полгода ввели чрезвычайное положение

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Новый коронавирус в Китае

В Великобритании диагностировали первые два случая заболевания коронавирусом

В Великобритании диагностировали первые два случая заболевания коронавирусом

Индекс счастья россиян снизился до минимума с 2013 года

Индекс счастья россиян снизился до минимума с 2013 года

Что случилось этой ночью: пятница, 31 января

Brexit

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза
Brexit

Посол РФ в Лондоне назвал Brexit шансом для развития российско-британских отношений

WP узнала о планах Белого дома сохранить в новом бюджете размер помощи Киеву

Новый коронавирус в Китае

Южная Корея эвакуировала половину сограждан из китайского Уханя

Новый коронавирус в Китае

Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 200 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');