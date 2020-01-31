Пекин разрешил эвакуировать из Хубэя больше ста граждан ФРГ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Китай дал Германии разрешение организовать спецрейс бундесвера в Ухань для эвакуации более ста граждан ФРГ, сообщил глава МИД Хайко Маас. В момент его разговора с журналистами этот самолет должен был вылететь в Китай.

Эвакуируемые не заражены и ни у кого нет даже подозрения на коронавирус. Однако по прибытии их закроют на две недели карантина в госпитале бундесвера, сказал министр. Прилететь они должны 1 февраля.

Правительства других стран просили Германию забрать и их сограждан из Китая, но в самолете для них не оказалось места, отметил Маас.

По просьбе Пекина Германия отправит в Китай около 10 000 защитных костюмов, сказал также министр.

В Германии заражение коронавирусом 2019-nCoV подтверждено у пяти человек - это сотрудники компании Webasto.

На утро 31 января в Китае было подтверждено 9 692 случаев заражения, погибли 213 заболевших. В провинции Хубэй число заболевших достигло 5806, умерших - 204. Провинция с 23 января постепенно закрывалась на карантин. Иностранцы теперь могут покинуть ее только организованно и с согласия властей Китая. Своих сограждан оттуда уже вывезли США, Великобритания и Япония.