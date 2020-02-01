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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:54

Что случилось этой ночью: суббота, 1 февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2020-2022 годы. Большая часть показателей выросла по сравнению с предыдущим прогнозом. К концу года рубль все же ослабеет.

– Госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом гражданин КНР выздоравливает. Его выявили в первый же день после пересечения границы. Сейчас пункты пропуска на границе с Китаем закрыты.

– Еще 45 человек умерли из-за коронавируса в провинции Хубэй. Больше всего людей скончалось в центре провинции, городе Ухане. Заболели более семи тысяч человек.

– Великобритания покинула ЕС. Сторонники и противники выхода устроили собрания в городах страны. Премьер-министр Борис Джонсон устроил прием в честь события.

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