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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 23:10

Еще 45 человек умерли из-за коронавируса в провинции Хубэй

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 45 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, и 1 тыс. 347 новых случая заражения сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 33 человека, выявлено 576 новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (19:00 мск пятницы) 7 тыс. 153 человека. Из них в Ухани зарегистрировано 3 тыс. 215 случаев. Смертность достигла 249 человек, на Ухань пришлось 192 случая. Из больниц после выздоровления выписано 166 человек.

коронавирус Китай

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