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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 23:10

Госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом гражданин КНР выздоравливает

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Заразившийся коронавирусом и госпитализированный в Забайкальском крае гражданин КНР выздоравливает, сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа.

"У данного гражданина отмечается легкое течение заболевания. Его состояние удовлетворительное. Он выздоравливает", - сказала она.

Гражданин КНР был выявлен с подозрением на заболевание в первый же день при пересечении госграницы с РФ в Забайкальском крае. Он находится в специальной боксированной палате.

"В Забайкальском крае проводится полный комплекс санитарно-эпидемических мероприятий, в том числе на госгранице с КНР. В настоящее время все пункты пропуска через госграницу закрыты. В Забайкальске работает специальный медпункт, где проходят обследование все граждане, прибывающие из КНР", - сказала Лапа.

Она также отметила, что необходимые запасы медоборудования и лекарств в регионе имеются.

Забайкальский край коронавирус

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